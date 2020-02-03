شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الحديد وأسلاك المباني والأنابيب في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

ارتفع كل من متوسط أسعار مجموعة الحديد بنسبة 20.5% ومجموعة «أسلاك/للمباني» بنسبة 4.8%، ومجموعة أنابيب PVC بنسبة 4% خلال شهر ديسمبر 2019 مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

وبحسب تقرير إحصاءات أسعار مواد البناء الصادر عن مركز الإحصاء- أبوظبي، فقد انخفضت خلال ديسمبر 2019 متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك/للشقة» بنسبة 7.7%، ومجموعة مواد التسقيف بنسبة 2.7%، ومجموعة الحجر الطبيعي بنسبة 2.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

وارتفع خلال شهر ديسمبر 2019 متوسط أسعار مجموعة الإسمنت بنسبة 6.9%، ومجموعة الأصباغ بنسبة 4.8%، ومجموعة «أسلاك/الأبراج السكنية» بنسبة 3.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2018.

وانخفضت خلال ديسمبر 2019 متوسطات أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 10.3% ومجموعة الزجاج بنسبة 8.4%، ومجموعة المواد العازلة بنسبة 1.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2018.

وارتفع خلال الربع الرابع 2019 متوسط أسعار كل من مجموعة الزجاج بنسبة 4.4% ومجموعة «أسلاك/للشقة» بنسبة 3.5%، ومجموعة العمالة بنسبة 1%، بينما انخفضت متوسطات أسعار «أسلاك/للمبنى» بنسبة 3.7%، ومجموعة المواد العازلة بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2019.

وارتفع خلال الربع الرابع 2019 مقارنة بنفس الربع من عام 2018 كل من متوسط أسعار مجموعات الأصباغ بنسبة 5.9%، ومجموعة أطقم حمام كاملة بدون اللوازم بنسبة 4.7%، ومجموعة البلاط والحمام بنسبة 3.1%، بينما انخفض متوسط أسعار كل من مجموعة الزجاج بنسبة 16%، ومجموعة الديزل بنسبة 10.3%.

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