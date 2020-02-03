شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تضغط بالسمك على بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت فرنسا، أمس الأحد، أن بريطانيا تصدر أغلب إنتاجها من السمك إلى دول الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى رغبتها في إجراء مساومة حول حقوق الصيد البحري خلال المفاوضات عقب «بريكست».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن «هذا النقاش سيكون متوازناً، فبينما نحتاج إلى النفاذ للمياه البريطانية، يحتاج البريطانيون إلى النفاذ للسوق الأوروبية».

وأضاف أن بريطانيا تحظى «بمياه غنية بالأسماك».

(أ ف ب)

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