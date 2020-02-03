شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الرقم القياسي للمبيت في منشآت أبوظبي الفندقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي صعوده للشهر الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 41.7 % خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 22.8% في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
وأظهرت أحدث الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي أن ارتفاع المؤشر القياسي لأسعار المبيت ترافق مع زيادة إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارة على المستوى السنوي بنسبة 41.3% خلال نوفمبر 2019 مقارنة مع الشهر نفسه من 2018، في حين انخفضت على المستوى الشهري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.2% في حال مقارنة نوفمبر من العام الماضي مع أكتوبر الذي سبق.
ويتضح من خلال التحليل أن الارتفاع المسجل في الرقم القياسي جاء مدعوماً بزيادة عدد الفعاليات والمؤتمرات التي شهدتها أبوظبي خلال شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين، إضافة إلى ارتفاع عدد السياح، ما رفع نسبة الإشغال في القطاع الفندقي بشكل عام.
وبحسب العديد من المؤشرات الدولية المتخصصة فإن إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام تُصنف ضمن قائمة المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمتلك بنية تحتية متميزة في القطاع السياحي.
يشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنشآت الفندقية يرصد حركة أسعار المبيت في القطاع شهرياً، وفق التصنيفات المعتمدة للمنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يساعد متخذي القرار وراسمي السياسات والسياح والمكاتب السياحية، وغيرهم من الأطراف الأخرى، في التعرف إلى التغير في أسعار المبيت في القطاع، ما يساهم في زيادة الشفافية والتطور الذي تشهده الإمارة. (وام)
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الرقم القياسي للمبيت في منشآت أبوظبي الفندقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.