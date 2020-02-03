ارتفاع الرقم القياسي للمبيت في منشآت أبوظبي الفندقية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الرقم القياسي العام لأسعار المبيت في المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي صعوده للشهر الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 41.7 % خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 22.8% في أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وأظهرت أحدث الأرقام التي أصدرها مركز إحصاء أبوظبي أن ارتفاع المؤشر القياسي لأسعار المبيت ترافق مع زيادة إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارة على المستوى السنوي بنسبة 41.3% خلال نوفمبر 2019 مقارنة مع الشهر نفسه من 2018، في حين انخفضت على المستوى الشهري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 1.2% في حال مقارنة نوفمبر من العام الماضي مع أكتوبر الذي سبق.

ويتضح من خلال التحليل أن الارتفاع المسجل في الرقم القياسي جاء مدعوماً بزيادة عدد الفعاليات والمؤتمرات التي شهدتها أبوظبي خلال شهري نوفمبر وأكتوبر الماضيين، إضافة إلى ارتفاع عدد السياح، ما رفع نسبة الإشغال في القطاع الفندقي بشكل عام.

وبحسب العديد من المؤشرات الدولية المتخصصة فإن إمارة أبوظبي والإمارات بشكل عام تُصنف ضمن قائمة المناطق الجاذبة سياحياً على مستوى الشرق الأوسط، حيث تمتلك بنية تحتية متميزة في القطاع السياحي.

يشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنشآت الفندقية يرصد حركة أسعار المبيت في القطاع شهرياً، وفق التصنيفات المعتمدة للمنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يساعد متخذي القرار وراسمي السياسات والسياح والمكاتب السياحية، وغيرهم من الأطراف الأخرى، في التعرف إلى التغير في أسعار المبيت في القطاع، ما يساهم في زيادة الشفافية والتطور الذي تشهده الإمارة. (وام)