شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات لإنشاء مدينة لصناعة الجلود فى محافظة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبحث هيئة تنمية الصعيد تنظيم زيارة إلى محافظة أسوان خلال الفترة المقبلة، ضمن وفد يضم مصنعين بقطاع الجلود، لبحث إنشاء مدينة للصناعات الجلدية فى أسوان، ومعرفة الميزات النسبية التى تتمتع بها المحافظة لإقامة مشروع لصناعة الجلد هناك.

جاء ذلك على لسان يحيى زلط، رئيس مركز صناعات الجلود المتطورة، بعد حضور اجتماع هيئة تنمية الصعيد، والذى أكد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن هناك اهتمام حكومى بتنمية محافظات الصعيد ونقل وتوطين كافة الصناعات فيها.

وأوضح زلط، أن الاجتماع ضم سامح الشناوى رئيس مجلس ادارة تنمية الصعيد وعدد أخر من القيادات بمحافظات الصعيد، لبحث العمل فى المراحل القادمة، لتنمية المحافظات بوجه قبلى.

وأشار إلى أن زيارة أسوان لم تحدد موعدها بعد، لكننا سنطلع على المكان المقترح لعمل منطقة أو مدينة الصناعات الجلدية، مشيرا إلى أن مجلس تنمية الصعيد التابع لمجلس الوزراء عرض التنسيق مع مركز الجلود المتطورة لبحث خطوات افتتاح مركز الجلود بالعاشر من رمضان، المقام على مساحة أكثر من 187 ألف متر مربع، ومقسمة لأكثر من 113 مصنعًا، بمساحات متقاربة لا تقل عن 600 مترًا لكل مصنع.

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وكان اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد، كشف فى ديسمبر الماضى، عن إعداد الهيئة لخطة شاملة لعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبدء تنفيذها فورًا.

وأضاف الشناوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تتعاون مع جميع الهيئات التنموية مثل هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التعدين، قائلاً: "الهدف الرئيسى لنا تنمية الزراعة والصناعة فى الصعيد وبالتالى توفير فرص عمل للشباب وتعظيم الاستفادة من كل المواد الخام فى الصعيد واستغلالها فى المشروعات الصناعية وتشغيل الشباب".