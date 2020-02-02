شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 2-2-2020.. تراجع لكافة المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 2-2-2020، وجاءت أبرزها البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للاتصالات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية لخدمات النقل، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية لاستصلاح الأراضى، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.105 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.5 مليون ورقة مالية بقيمة 793.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.75%، والعرب على 14.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.05%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 35.2 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 390.7 ألف جنيه، 8.1 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 107.1 مليون جنيه.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16045 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5165 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1385 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 557 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة

القاهرة للدواجن

أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن تلقيها خطاب غير ملزم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات، لشراء أسهم "القاهرة للدواجن"، بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، والتى يبلغ عددها 13.654 مليون سهم فى رأس مال الشركة، على أن يتم تقديم عرض شراء إجبارى من قبل المشترى المحتمل.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن العرض تضمن ثمنا لأسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز يتراوح بين 450 مليون جنيه و510 مليون جنيه، بسعر سهم الشركة يتراوح بين 8.986 جنيه و10.184 جنيه، على أن يكون تحديد السعر النهائى للسهم ضمن نطاق سعر السهم، وفقا للفحص النافى الجهالة الذى سوف ينتهى منه المشترى المحتمل فى موعد أقصاه 9 إبريل لعام 2020، على أن تلتزم فى حال قبول العرض، بقبول أى سعر معروض من المشترى المحتمل للسهم ضمن نطاق سعر السهم، وبيع كافة الأسهم المملوكة لنا فى الشركة، استجابة لعرض الشراء الإجبارى الذى سيتم تقديمه من المشترى المحتمل.

وتابعت الشركة، أن المشترى المحتمل اقترح وفقا للعرض، تقديم ملف عرض الشراء الإجبارى فى موعد أقصاه 12 إبريل لعام 2020، ويتضمن العرض فترة حصرية تنقضى حال انتهاء نقل الأسهم بموجب عرض الشراء الإجبارى، وسوف يتم تقديم إفصاح آخر فى موعد أقصاه الخميس الموافق 6 فبراير لتحديد الموقف من العرض، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.

ونوهت الشركة، إلى أنه على المتعاملين على أسهم شركة القاهرة للدواجن، وأسهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، ملاحظة أنه لم يتم قبول العرض بعد منها، وعليه فأن هذا العرض غير نهائى، ويكون أى تداول على أسهم الشركتين حتى تقديم عرض الشراء الإجبارى من قبل المشترى المحتمل على مسئولية المتداولين الخاصة، دون أدنى مسئولية على الشركة.