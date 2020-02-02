شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد.. المصرية للاتصالات فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 2 -2 -2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.105 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للاتصالات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية لخدمات النقل، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية لاستصلاح الأراضى، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.105 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.5 مليون ورقة مالية بقيمة 793.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.75%، والعرب على 14.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.05%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 35.2 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 390.7 ألف جنيه، 8.1 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 107.1 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16045 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5165 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1385 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 557 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 13.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.24%

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- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 10.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 8.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 9.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.52%

- المصرية لخدمات النقل-إيجيترانس بسعر إغلاق 8.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.12%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.12%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.635 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.62%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 30.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 9.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%