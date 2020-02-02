شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين وتراجع بورصات الخليج بأولى جلسات شهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وأولى جلسات شهر فبراير، إذ ارتفعت بورصة البحرين وحيدة مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلي المتحد، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط هبوط جماعى للقطاعات، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت بضغوط بيعية، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.86% خاسرا 24.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2766.39 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 85.7 مليون سهم محققة ما قيمته 130.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1289 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.02%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.19%، ثم سهم الشركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.73%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.02%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.92%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1659.66 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات والتأمين والفنادق والسياحة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 472.8 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 24% مدفوعا بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 10%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 12.11% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.71%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.57% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.69% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.85%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.88%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% خاسرة 79.97 نقطة، لتغلق عند مستوى 10362.04 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.9 مليون سهم بقيمة 114.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3100 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 29 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

Advertisements

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.37%، فقطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 0.63%.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% خاسرا 38.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6286.52 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 31.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7001.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.09% خاسراً 53.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4868.71 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 203.6 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون دينار كويتى عبر 8997 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%.

وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.73%، تليه شركة ريم العقارية بنسبة 9.90%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 8.53%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.03% ثم شركة بيان للاستثمار.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 1.08% خاسرا 89.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8157.51 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.46% خاسرا 107.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7224.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 157.5 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 36 شركة، فيما تراجعت 151 شركة.

وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.07%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.82%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.80%، فقطاع الطاقة بنسبة 0.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%.

وجاء سهم "أسمنت أم القرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الشرقية للتنمية 9.98%، ثم المصافى بنسبة 7.44%، فيما جاء سهم "الإنماء" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.71%، ثم تعليم ريت بنسبة 3.51%، ثم سوليدرتى تكافل بنسبة 3.42%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهي في 30 يناير 2020 بلغت 84.38 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 25.32% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 8,748.85 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 3.06 % مقارنة بالشهر الماضي.