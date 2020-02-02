شكرا لقرائتكم خبر

حقائب ذكية لنقل الأموال تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» استخدام حقائب ذكية لنقل الأموال، والتي تتيح التعقب الآلي والإتلاف الذاتي للنقود حال فتحها بطريقة غير نظامية، أطلقت حملة توعوية تحت شعار «خلها لو هذا شكلها»، للتعريف بالحقائب الذكية لنقل الأموال والعملات الموسومة بالأحبار الأمنية وآلية التعامل معها.

وأوضحت ساما أن تطبيق استخدام الحقائب الذكية لنقل الأموال بدلا من حاويات نقل الأموال المستخدمة حاليا يأتي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتعد هذه الحملة التي تستهدف أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع، ضمن جهود «ساما» المستمرة في تنظيم الحملات التوعوية والتثقيفية بين الجمهور، والتي تسعى من خلالها إلى رفع الوعي المالي والمعرفي لدى المتداولين بالنقد.

وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه التقنيات الحديثة تعتمد على نفث هذه الحقائب الذكية، حال تعرضها للفتح بطريقة غير نظامية مثل عمليات السرقة والسطو أو تغيير مسار المصفحات، حبرا أمنيا يغطي معظم ملامح الأوراق النقدية، فتصبح موسومة بالحبر الأمني الذي يتيح الاستدلال على مصدرها من خلال بصمة خاصة لكل حاوية تسهل التعرف على الأوراق النقدية التي تم الحصول عليها بطريقة غير نظامية.

ولفتت «ساما» في هذا الصدد إلى أن تطبيق تقنيات الحقائب الذكية لنقل الأموال أسهم في عدد من دول العالم في خفض معدلات السطو والاعتداء على عمليات نقل الأموال، في الوقت الذي أصدرت فيه البنوك المركزية تعليمات تقضي بعدم نظامية تداول النقد الموسوم بالأحبار الأمنية.

وبينت أن الأوراق النقدية التي تعرضت للأحبار الأمنية التي تصعب إزالتها، تفقد معالمها نتيجة تشويهها بتلك الأحبار التي تنفثها الحقائب الذكية، وبالتالي فإن هذه الأوراق النقدية تصبح تالفة غير قابلة للتداول، كما ترفضها أجهزة الإيداع الآلي ومكائن العد والفرز للنقد.

Advertisements

ونبهت مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أنها لن تستقبل النقد الموسوم بالأحبار الأمنية، وتنصح الجمهور الكريم بعدم قبولها أو تداولها.

حقائب ذكية لنقل الأموال

تتيح:

التعقب الآلي للنقود

الإتلاف الذاتي للنقود

آلية عملها:

تعتمد على تقنيات حديثة تمكنها حال تعرضها للفتح بطريقة غير نظامية مثل عمليات السرقة والسطو أو تغيير مسار المصفحات، من نفث حبر أمني يغطي معظم ملامح الأوراق النقدية، فتصبح موسومة بالحبر الأمني الذي يتيح خاصية الاستدلال على مصدرها من خلال بصمة خاصة لكل حاوية، تسهل التعرف على الأوراق النقدية التي تم الحصول عليها بطريقة غير نظامية.

مصير النقود:

الأحبار الأمنية التي تنفثها الحقائب الذكية تصعب إزالتها، وبالتالي ستفقد الورقة النقدية معالمها وتصبح تالفة غير قابلة للتداول، كما ترفضها أجهزة الإيداع الآلي ومكائن العد والفرز للنقد.

تعليمات ساما: