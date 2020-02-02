شكرا لقرائتكم خبر عن "إس آند بي جلوبال": ميزانية السعودية كافية لنمو الناتج المحلي.. والبنوك ستحافظ على الاستقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت وكالة "إس آند بي جلوبال" إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وتوقعت الوكالة، أن تحافظ البنوك بالمملكة على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بحسب "العربية".

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وأشارت إلى أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبط أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية والتوجهات الجيوسياسية الإقليمية.

وتجدر الإشارة بأن متوسط التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنوك في المملكة العربية السعودية وصل إلى الدرجة 'BBB+'.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، نهاية العام الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).