شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مصاريف الزكاة يرفع أرباح "سامبا المالية" 30.4% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لمجموعة سامبا المالية، المعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 30.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.1 مليار ريال في العام 2018.

وقالت المجموعة، إن الارتفاع في الأرباح انخفاض مصاريف الزكاة مقارنة بالعام الماضي، حيث تضمنت 2018 مبالغ تسوية الزكاة المتعلقة بالسنوات السابقة.

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كذلك ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 5.4% ويعود ذلك بسبب ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، و أرباح تحويل عملات أجنبية، ودخل المتاجرة، و دخل الاستثمارات المدرجة بقيمتها العادلة، و سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وفي المُقابل، ارتفاع مصروف العمليات التشغيلية بنسبة 52.7% ويعود ذلك بسبب ارتفاع مخصص انخفاض الائتمان، ورواتب ومافي حكمها ، والاستهلاك و المصاريف العمومية و الإدارية الأخرى ، يقابلها جزئيا انخفاض في المصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني.

وكانت سامبا قد حققت صافي أرباح بلغ 3.2 مليار مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة انخفاض بلغت 11.5%.