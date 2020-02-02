شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر يؤكد .. لهذا السبب لن تشترى المصرية للاتصالات فودافون مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استبعد مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقدم المصرية للاتصالات على استخدام حق الشفعة لشراء حصة فودافون الأم البالغة 55% بفرع الشركة بمصر، من شركة الاتصالات السعودية STC، والتى تقدمت بعرض مبدئي لشراء الأسهم مقابل 2.392 مليار دولار.

وقال المصدر لـ " الخليج 365 " ، إن مصر دولة مرحبة بالإستثمار ولا تستأثر به لنفسها مشيرا إلي إرتفاع سهم المصرية للاتصالات بشكل كبير فور الإعلان عن الصفقة بالإضافة إلى سهم فودافون خارج المقصورة ما يدل أنها صفقة إيجابية.

والمصرية للاتصالات هى المشغل الرابع للمحمول بمصر وتقدم خدمات متكاملة للاتصالات، وتمتلك 45% من فودافون، وأعلنت فى الكثير من المناسبات إنها ستتخارج من فودافون مصر ولكن ليس على المدى القريب وقامت بتغير أعضائها بمجلس إدارة فودافون العالم الماضى من بينهم إثنين من مستشارى ونواب وزير الاتصالات.

من جهة أخرى فقد علق مسؤول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لليوم السابع قائلا:" الجهاز له مسؤوليات لابد أن يضطلع بها فى الصفقة من بينها حقوق المشتركين و جودة الخدمة و وحق المجتمع فى فرص العمل التى وفرتها الشركة، إما الصفقة من الناحية التجارية لا نتدخل بها."

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و أكدت الشركة المصرية للاتصالات، فى وقت سابق، فور الإعلان عن الصفقة أنها تتابع عن كثب إجراءات بيع فودافون العالمية، لحصتها بشركة فودافون مصر لشركة الاتصالات السعودية، لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة المصرية للاتصالات، للتعامل مع استثماراتها فى شركة فودافون مصر، فى ضوء حقوق الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لاتفاقية المساهمين، وفى ضوء الشكل النهائى لعملية الاستحواذ المزمعة.

وكانت مجموعة فودافون العالمية، أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم، لبيع محتمل لحصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية STC، مقابل 2.393 مليار دولار، وهو ما يعادل أكثر من 37 مليار جنيه.

وبحسب بيان صحفى الأربعاء الماضى تعتزم فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات، حال الانتهاء من الصفقة الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرى؛ تشمل العديد من الفوائد المتبادلة أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى، وتضمن هذه الاتفاقية لفودافون مصر الاستمرار في تقديم منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة لعملائها فى قطاعى الشركات والأفراد.

فيما تعتزم شركة فودافون العالمية الاستمرار فى وجودها فى السوق المصرى عن طريق شركة فودافون للخدمات الدولية ( VOIS) المعنية بتقديم خدمات التعهيد للعديد من أسواق فودافون العالمية وعملائها فى حول العالم، ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاث بالقرية الذكية والقاهرة والأسكندرية 7800 موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.