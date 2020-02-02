شكرا لقرائتكم خبر عن "معادن" تتحول لتكبد الخسائر بالعام 2019 وإدارتها تُوصي بعدم توزيع أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، المُعلنة اليوم الأحد، تحولها لتحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 739.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.8 مليار ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 885.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 4 مليار ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر بالعام إلى الانخفاض في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الامونيا، الالومنيوم والذهب بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات. كذلك لإنخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو) على الرغم من ارتفاع الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.

Advertisements

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 25.2% إلى 17.7 مليار ريال في العام 2019 مُقابل إيرادات بلغت 14.2 مليار ريال بالعام 2018.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

ويعود سبب التوصية للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛ وذلك من أجل مواصلة الشركة استكمال بناء وتمويل مشاريعها القائمة وفقًا لاستراتيجيتها.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 462.92 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.57 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.