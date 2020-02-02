الاقتصاد

الكويت وبريطانيا توقعان خطة عمل مشتركة 

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وقعت الكويت وبريطانيا اليوم على خطة العمل لمجموعة التوجيه المشتركة للأشهر الستة المقبلة, وعلى مذكرة التفاهم للتعاون بين الصندوق الكويتي للتنمية العربية ومكتب المملكة المتحدة للتنمية الدولية, ومذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية المهندسين الكويتية ومجلس المهندسين البريطاني.

ووفقًا لبيان مشترك وقع على خطة العمل عن الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله, وعن الجانب البريطاني وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط البريطاني آندرو موريسون.

وذكر البيان أن التوقيع على خطة العمل جاء عقب اختتام أعمال الدورة الـ15 لمجموعة التوجيه المشترك الكويتية البريطانية التي بحثت التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والالتزام بتوثيق وتعزيز العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

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