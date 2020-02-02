شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح أذون خزانة بقيمة 5 .14 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5 .14 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.8%، فيما بلغ أعلى عائد 13.8%، وسجل أقل عائد 12.999 %.

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وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 14.519%، في حين سجل أعلى عائد 14.561%، وأقل عائد 14.151%.