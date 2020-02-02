شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بأولى جلسات فبراير.. وهبوط 155 سهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بنسبة 1.08% خاسرا 89.08 نقطة ليغلق عند مستوى 8157.51 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.46% خاسرا 107.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7224.95 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 157.5 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 36 شركة، فيما تراجعت 151 شركة.

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وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.71%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.57%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.08%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.07%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.82%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.80%، فقطاع الطاقة بنسبة 0.72%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%.

وجاء سهم "أسمنت أم القرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم الشرقية للتنمية 9.98%، ثم المصافى بنسبة 7.44%، فيما جاء سهم "الإنماء" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.71%، ثم تعليم ريت بنسبة 3.51%، ثم سوليدرتى تكافل بنسبة 3.42%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للشهر المنتهى فى 30 يناير 2020 بلغت 84.38 مليار ريال سعودى، بانخفاض نسبته 25.32% مقارنة بالشهر الماضى، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 8,748.85 مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 3.06 % مقارنة بالشهر الماضي.