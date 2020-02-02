شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تستهل تعاملات فبراير بتراجع جماعى لكافة المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر فبراير، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.105 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 214.5 مليون ورقة مالية بقيمة 793.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.75%، والعرب على 14.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.94% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.05%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 35.2 مليون جنيه، 23 مليون جنيه، 390.7 ألف جنيه، 8.1 مليون جنيه، 40.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 107.1 مليون جنيه.

Advertisements

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 16045 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5165 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1385 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 557 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 88 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.