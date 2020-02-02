شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يدفع مؤشرات بورصة الكويت للمنطقة الحمراء في أولى جلسات فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.61% خاسرا 38.47 نقطة ليغلق عند مستوى 6286.52 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 31.53 نقطة ليغلق عند مستوى 7001.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.09% خاسراً 53.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4868.71 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 203.6 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون دينار كويتى عبر 8997 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%.

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وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.73%، تليه شركة ريم العقارية بنسبة 9.90%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 8.53%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.03% ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.57%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.16%.

وفى سياق متصل وفى سياق متصل بلغت قيمة التداول في سوق خارج المنصة الكويتية، المعروف اختصاراً بـ"أو تي سي"، نحو 3.8 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 30 يناير 2020.

وبحسب تقرير شركة "الموازي دوت كوم"، بلغت أحجام التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي نحو 15.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 959 صفقة.

وقالت إن شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 7.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار تمت عبر 944 صفقة.

وأضافت أن الصفقات الخاصة بلغت تداولات أسهمها 8.1 مليون سهم بقيمة 178.8 ألف دينار تمت عبر 15 صفقة.