شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية لأوبك+ تجتمع 4 و5 فبراير لمناقشة أثر فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر فى أوبك+ إن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين قررت الاجتماع يومى الرابع والخامس من فبراير الجارى فى فيينا لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وأضافت المصادر أن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس أو تطبيق تخفيضات أعمق.

ويدرس المسؤولون فى أوبك خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشى الفيروس الذى أودي بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط.

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