شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بنسبة 0.12% بختام التعاملات مدفوعة بصعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا 2.03 نقطة ليغلق عند مستوى 1659.66 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات والتأمين والفنادق والسياحة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 1.9 مليون سهم بقيمة 472.8 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع التأمين بنسبة نمو 24% مدفوعا بصعود سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 10%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 12.11% مدفوعا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.71%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.57% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.69% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3.85%.

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فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.88%.

وفى سياق متصل، أعلن بنك البحرين الإسلامى، عن تعيين أفنان أحمد صالح بمنصب رئيس تنفيذى للموارد البشرية والشئون الإدارية، وتأتى هذه الخطوة ضمن مساعى البنك الحثيثة لتطبيق استراتيجيته فى الاستثمار بالكوادر البحرينية المؤهلة.

وتمتع أفنان أحمد بخبرة عملية تصل إلى 20 عاما، حيث بدأت مسيرتها العملية منذ عام 2000 فى قسم العلاقات المهنية فى مكتب الإرشاد المهنى بجامعة البحرين حتى تدرجت لرئاسة القسم فى عام 2005، ثم انضمت عام 2006 للعمل فى شركة إنتلناكوم للاستثمار.