شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% خاسرة 79.97 نقطة، لتغلق عند مستوى 10362.04 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها البنوك.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 67.9 مليون سهم بقيمة 114.9 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3100 صفقة، وارتفعت 9 أسهم، وانخفض 29 سهما ، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.06%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.57%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.37%، فقطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع العقارات وحيدا بنسبة 0.63%.

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وفى سياق متصل، أعلن البنك التجارى، أنه إلحاقًا بالإعلانات التى أصدرها البنك بتاريخ 18 يوليو و25 يوليو، وبعد أن حصل البنك التجاري على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بيع أسهم الخزينة البالغة 65,335,250 سهمًا، يؤكد البنك التجاري أنه حتى 31 يناير 2020 باع البنك 51,538,376 سهمًا، ما يعادل 1.27% من أسهم البنك.

وسوف يقوم البنك التجاري ببيع أسهم الخزينة المتبقية وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، والموافقات ذات الصلة من هيئة قطر للأسواق المالية.

فيما أعلنت مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، أن مجلس الإدارة سيجتمع يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وسوف يعقد المؤتمر عبر الهاتف يُدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائج البيانات المالية المنتهية في 31/12/2019، وذلك يوم الأحد الموافق 1 مارس، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الدوحة.