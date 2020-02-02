شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قطاعات تهبط ببورصة دبى بنسبة 0.86% بختام تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.86% خاسرا 24.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2766.39 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 85.7 مليون سهم محققة ما قيمته 130.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1289 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.02%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.05%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.19%، ثم سهم الشركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 4.73%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.02%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.92%.

وفى سياق متصل، أعلن مجلس إدارة بنك دبى التجارى، عن عقد اجتماعا يوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، فى تمام الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الرئيسى للبنك، وذلك لمناقشة البنود الرئيسية بجدول الأعمال وهى البيانات المالية للبنك للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2019، والقرارات ذات صلة، وتحديد موعد ومكان عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوى لمساهمى البنك.