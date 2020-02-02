شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع "أسمنت حائل" للتحول إلى الربحية بالعام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت حائل، المعلنة اليوم الأحد، عن تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 59.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 25 مليون ريال في العام 2018.

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وأرجعت الشركة السبب في التحول من الخسائر إلى الربحية في العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض المصروفات.

وبلغت المبيعات خلال العام الحالي 274.4 مليون ريال مقابل 196 مليون ريال للعام 2018، وذلك بارتفاع قدره 40.02%.

وكانت الشركة قد تحولت لتحقيق أرباح بلغت 28.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 32 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.