شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مصرف الإنماء ترتفع 12% خلال العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية غير المدققة لمصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الأحد، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 11.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان منشور على موقع السوق، إنه حقق صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال في العام 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2019 إلى تعديل صافي ارباح عام 2018 المعلن عنه في حينه وذلك بإضافة مبلغ 556 مليون ريال لصافي الدخل للعام السابق 2018 لعكس أثر اتفاقية التسوية بين المصرف والهيئة العامة للزكاة والدخل حيث تم بموجبها تسوية جميع المطالبات الزكوية للفترات المالية السابقة وحتى نهاية العام 2017.

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وارتفع صافي دخل العمولات الخاصة إلى 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي دخل عمولات بلغ 3.8 مليار ريال خلال العام 2018.

وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 20% نتيجة لارتفاع المخصصات، ومصروفات الرواتب، والمصروفات العمومية والإدارية.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 2.03 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.81 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.