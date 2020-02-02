شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات ترفع أرباح "أسمنت القصيم" 199% بالعام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت القصيم، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 199% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 360.7 مليون ريال مقابل أرباح 120.8 مليون ريال في العام 2018.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 380 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 111.9 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في العام 2019 إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة إلى مسموحات مبيعات تم ردها في نهاية العام، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.

وارتفعت المبيعات إلى 791.8 مليون ريال خلال العام 2019 مُقابل إيرادات بلغت 425.7 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 216.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.