شكرا لقرائتكم خبر عن "أنابيب" توقع عقوداً بقيمة 160 مليون ريال مع "أرامكو السعودية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة العربية للأنابيب عن فوزها، الخميس الماضي، بعدة مشاريع لتوريد أنابيب صلب ملحومة طوليا لشركة ارامكو السعودية من مصنع الشركة في الجبيل.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن قيمة العقود تُقدر بحوالي 160 مليون ريال، علماً بأن مدة العقد 11 شهراً من تاريخ التوقيع.

وتتوقع الشركة ظهور الأثر المالي لإبرام العقوم في الربع الثالث والرابع من العام 2020.

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يُذكر أن أرامكو فازت، في ديسمبر الماضي، بعقد توريد أنابيب صلب لتبطين آبار البترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز الـ 174 مليون ريال من مصنع الشركة في الرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسارة بلغت 16.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 33.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.