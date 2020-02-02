شكرا لقرائتكم خبر عن للشهر السادس.. "الاتصالات" تكشف عن مناطق ضعف الخدمة لشركات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اليوم المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج القياسات لشهر ديسمبر لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ وذلك فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وتم اجراء اختبارات جودة الخدمة خلال الشهر لما يقرب من 24000 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان في جمهورية مصر العربية والمقسمة إلى ما يقرب من 81 مدينة وحى؛ حيث تمت القياسات لخدمات الصوت والبيانات بإجراء الآلاف من المكالمات الاختبارية بالإضافة إلى اختبارات خدمات البيانات للمحمول.

ولقد تم تقييم جودة الخدمة للصوت والبيانات وفقا لعدد من المعايير العالمية المتعارف عليها لجودة الخدمة؛ حيث تم تقييم جودة الخدمات الصوتية وفقا لمعايير عديدة أهمها قياس معدل عدم بدء المكالمات، ومعدل انقطاع المكالمات، وجودة الصوت؛ فيما تم تقييم جودة اختبارات خدمات البيانات للمحمول وفقا لمعايير أهمها سرعة تنزيل البيانات وتحميلها.

يوضح الجدول المرفق المدن والأحياء التى لا تزال تعانى من مشاكل معايير جودة الخدمات الصوتية وكذلك المناطق التي ظهر فيها تحسن ويوضح الجدول ما يلى:

لشركة فودافون: تم قياس 81 مدينة وحى بلغ عدد المدن والأحياء التي لا تزال تعانى من مشاكل جودة الخدمات الصوتية عدد 35 مدينة وحى أهمها فى القاهرة مناطق مدينتى وبدر والعبور وهيليوبوليس ومدينة نصر والسلام وشبرا والزمالك ووسط البلد وحلوان والمقطم والرحاب ومدينة الشروق، بالإضافة إلى منطقة الشيخ زايد بالجيزة وفى الاسكندرية فى مناطق شرق الاسكندرية 1،2،4،5 وغرب الاسكندرية 2.

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لشركة اتصالات: تم قياس 81 مدينة وحى بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعانى من مشاكل جودة الخدمات الصوتية عدد 25 مدينة وحي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها فى القاهرة والجيزة في مناطق العبور ومدينتي وبدر ومدينة نصر 2 والعباسية والمنيل وشبرا الخيمة وحلوان 1 وحلوان 2 والمقطم والشروق وحدائق القبة وهيليوبوليس وامبابة وفي مناطق غرب الاسكندرية 2.

لشركة اورانج: تم قياس 81 مدينة وحى بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التى لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية عدد 34 مدينة وحى لا تزال تعانى من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة، والجيزة في العبور وحلوان 1 و2 وامبابة وفى شرق الاسكندرية 2 و4 و5 وغرب الاسكندرية 1 و2 ومرسى مطروح.

لشركة WE: تم قياس 81 مدينة وحي بلغ عدد المدن والأحياء المتأثرة التي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية عدد 49 مدينة وحي لا تزال تعاني من مشاكل جودة الخدمات الصوتية أهمها في القاهرة والجيزة في مناطق مدينتي وبدر والعبور والرحاب والشروق وهيليوبوليس ومدينة نصر2 والمرج والمنيل وشبرا الخيمة والزمالك ووسط البلد وحلوان والمعادي والمقطم ومدينتي الشيخ زايد و 6 اكتوبر وفيصل والهرم وامبابة والمهندسين وشرق الاسكندرية 3 و4 وغرب الاسكندرية 1 و2 والساحل الشمالي ومرسى مطروح.

فيما أظهر التقرير أن خدمات البيانات على مستوى مقبول على جميع الشبكات.

وفى إطار العمل على تحقيق الشفافية تم نشر التقرير لشهر ديسمبر الخاص بجودة الخدمات المقدمة من شركات المحمول على الموقع الخاص بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل مبسط لاطلاع المواطنين على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات فى جميع أنحاء مصر ومساعدتهم فى الحصول على معلومات عن تقييم الشبكات فى مواقع تواجدهم على موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.