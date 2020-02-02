توقيع اتفاقية تعاون بين صندوق مصر السيادى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - د.هالة السعيد: الاتفاقية تهدف إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا لتعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها

يوقع صندوق مصر السيادى غدًا اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية .

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، إن الاتفاقية تهدف إلى عمل دراسات استثمارية لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادى المصرى بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص.

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادى مؤكدة أنه يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة رؤوس الأموال في الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل لائق للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرة إلى اهتمام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعقد لقاءات مع المستثمرين بهدف توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق؛ وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفي إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع مجالاتها.

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وأوضحت السعيد أن من ضمن أهداف صندوق مصر السيادى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد، وله فى سبيل ذلك الاستفادة ونقل ملكية وإدارة أصول الدولة والجهات التابعة له.

جدير بالذكر أن د. هالة السعيد كانت قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادى وشركة أكتيس بلندن للاستثمار المباشر والرائدة فى الأسواق الناشئة وذلك للتعاون الإستراتيجى للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك خلال مشاركة سيادتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020 بالعاصمة البريطانية لندن.