شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات يوقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 27 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار اهتمام الدولة بمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية والحد من هجرة الشباب للخارج بوسائل غير قانونية مما يعرضهم لمخاطر جسيمة قد تودى بحياتهم، وتفعيلا للاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد والتعاون مع المؤسسات الدولية للحد من هذه الظاهرة السلبية.

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية "التصدى لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" وذلك بمنحة من الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 27 مليون يورو، حيث تعتمد منهجية العمل بالإتفاقية على إستهداف المجتمعات المصدرة لظاهرة الهجرة غير النظامية وتعمل هذه الاتفاقية من خلال ثلاثة برامج ومكونات تنموية من شأنها اتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب فى مصر للحد من الهجرة غير النظامية.

وقال بيان لجهاز المشروعات، إن المكون الأول خاص بتشغيل الشباب فى مشروعات لتطوير وتحسين البنية الأساسية مثل (احلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب، تغطية وتكسيه الترع الصغيرة، رصف وحماية جسور الطرق الريفية، وترميم وصيانة مباني الخدمات العامة) وسيتم تنفيذ هذه المشروعات بإستخدام منهجية العمالة الكثيفة بحيث يتم تغطية إستخدام القوي البشرية بدلا من الماكينات والآلات المعتادة مما يوفر الآلاف من فرص العمل للشباب غير المؤهل ومتوسط المهارات ويعطيهم فرصة في التشغيل والتدريب على تلك الأعمال والأنشطة مما يؤهلهم للاستمرار فيها بعد ذلك.

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وأضاف أن المكون الثانى فخاص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الامية حيث يتم تأهيل الشباب وتدريبهم بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية لتقديم هذه الخدمات في المناطق الريفية فيستفيد منها أهالي هذه المناطق بالإضافة الي توفير فرص تشغيل لهؤلاء الشباب.. ويعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب على عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتى من خلال اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر أو لتطور قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم على فرص عمل جيدة.

وقالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن توقيع الاتفاقية يأتى تأكيدا على حرص الجهاز على ادماج قضايا الهجرة غير الشرعية ضمن أولوياته وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل افضل لهم من خلال إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم ولغيرهم فرص عمل .. وأشارت إلى أن النطاق الجغرافي لتلك الاتفاقية يتضمن عدد 11 محافظة تعاني من ظاهرة الهجرة غير النظامية وهي محافظات (البحيرة- الشرقية- الدقهلية- الغربية- القليوبية- المنوفية- كفر الشيخ- المنيا- أسيوط- الفيوم- الأقصر)، وذلك طبقا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وسيقوم الجهاز بالتعاون والتنسيق مع هذه المحافظات والجهات المعنية (الطرق، الإسكان، مياه الشرب) و ايضا كبرى الجمعيات الاهلية المسجلة في وزارة التضامن لتنفيذ مكونات الاتفاقية والوصول لأفضل النتائج حيث يسعى الجهاز للتواصل والتعاون مع كافة جهات الدولة والمؤسسات الأهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوفير حياة كريمة لشباب مصر .