شكرا لقرائتكم خبر عن "كايرو ثرى إيه" تعرض شراء حصة "القاهرة للدواجن" بالمصرية لصناعة النشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة القاهرة للدواجن، عن تلقيها خطاب غير ملزم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات، لشراء أسهم "القاهرة للدواجن"، بالشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، والتى يبلغ عددها 13.654 مليون سهم فى رأس مال الشركة، على أن يتم تقديم عرض شراء إجبارى من قبل المشترى المحتمل.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن العرض تضمن ثمنا لأسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز يتراوح بين 450 مليون جنيه و510 مليون جنيه، بسعر سهم الشركة يتراوح بين 8.986 جنيه و10.184 جنيه، على أن يكون تحديد السعر النهائى للسهم ضمن نطاق سعر السهم، وفقا للفحص النافى الجهالة الذى سوف ينتهى منه المشترى المحتمل فى موعد أقصاه 9 إبريل لعام 2020، على أن تلتزم فى حال قبول العرض، بقبول أى سعر معروض من المشترى المحتمل للسهم ضمن نطاق سعر السهم، وبيع كافة الأسهم المملوكة لنا فى الشركة، استجابة لعرض الشراء الإجبارى الذى سيتم تقديمه من المشترى المحتمل.

وتابعت الشركة، أن المشترى المحتمل اقترح وفقا للعرض، تقديم ملف عرض الشراء الإجبارى فى موعد أقصاه 12 إبريل لعام 2020، ويتضمن العرض فترة حصرية تنقضى حال انتهاء نقل الأسهم بموجب عرض الشراء الإجبارى، وسوف يتم تقديم إفصاح آخر فى موعد أقصاه الخميس الموافق 6 فبراير لتحديد الموقف من العرض، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.

Advertisements

ونوهت الشركة، إلى أنه على المتعاملين على أسهم شركة القاهرة للدواجن، وأسهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، ملاحظة أنه لم يتم قبول العرض بعد منها، وعليه فأن هذا العرض غير نهائى، ويكون أى تداول على أسهم الشركتين حتى تقديم عرض الشراء الإجبارى من قبل المشترى المحتمل على مسئولية المتداولين الخاصة، دون أدنى مسئولية على الشركة.

وحققت شركة القاهرة للدواجن، أرباحاً بلغت 153.22 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى، مقابل أرباح بلغت 100.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 3.45 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 3.43 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 18.5 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 26.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2018.