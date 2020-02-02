شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 2-2-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، استقرار ملحوظ في التعاملات الصباحية، مسجلة 698 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب استقرار واضح الساعات الماضية، ويتزامن هذا الاستقرار مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.





أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب بعد ارتفاعها:

عيار 18 سجل 598.25 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 698 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 797.75 جنيه للجرام.

الجنيه الذهب 5584 جنيها.

أوقية الذهب 1588 دولار.

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قال مجلس الذهب العالمي الخميس الماضي إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع عام 2019، إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد، الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار، مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.

وارتفع سعر المعدن النفيس حوالي 19 % في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، قبل أن تسجل تراجعا بنهاية العام نفسه مع تقارب وجهات النظر بين أمريكا والصين بشأن التصعيد التجاري بين البلدين.

ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي.

لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، قلل الاهتمام بالمشغولات الذهبية والسبائك والعملات.

وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق لدى مجلس الذهب العالمي إن من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. مضيفا ”لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريبا“.

وقال المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض قدره 1% مقارنة مع 4401 طن في 2018.

وانتهى العام على أداء ضعيف، إذ قال المجلس إن الطلب في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بلغ 1045.2 طن بانخفاض 19 % مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

على الجانب الآخر من السوق، قال مجلس الذهب إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع 2 % إلى 4776.1 طن في العام الماضي بفضل زيادة بنسبة 11 % في عمليات إعادة التدوير، بحسب وكالة رويترز.