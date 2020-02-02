إنتاج روسيا النفطي يبلغ 11.28 مليون ب/ي في يناير وهو الأعلى منذ اغسطس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

أوردت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الأحد نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.28 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني ارتفاعا من 11.26 مليون في ديسمبر كانون الأول.

ويتفق ذلك مع ما أبلغته مصادر لرويترز في الأسبوع الماضي وهو أعلى مستوى منذ اغسطس آب حين بلغ الإنتاج 11.29 مليون برميل.

وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومي 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن في ديسمبر كانون الأول. وتعتمد رويترز نسبة 7.33 عند تحويل الطن لبرميل.

واستثنيت مكثفات الغاز وهي نفط خفيف من حصة إنتاج روسيا في الاتفاق العالمي الرامي لخفض إنتاج النفط وتحقيق التوازن في أسواق الطاقة.

وليست هناك معلومات متاحة عن تفاصيل إنتاج المكثفات والنفط في روسيا في شهر يناير كانون الثاني.

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وينتهي العمل بالاتفاق المبرم بين منظمة أوبك وكبار المنتجين الآخرين فيما يعرف بأوبك+ بعد مارس آذار.

وقال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع أوبك وحلفائها إلى فبراير شباط من مارس آذار لبحث الضرر المحتمل للطلب على الخام عالميا من تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتراجع إنتاج أوبك من النفط في يناير كانون الثاني لأقل مستوى في عدة أعوام مع تجاوز السعودية ودول خليجية أخرى تخفيضات الإنتاج المتفق عليها وتراجع الإمدادات من ليبيا بسبب حصار موانيء وحقول نفط.

وبلغ إنتاج الغاز في روسيا 65.51 مليار متر مكعب الشهر الماضي انخفاضا من 67.21 مليار متر مكعب في ديسمبر كانون الأول.