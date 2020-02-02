شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة تنذر 23 شركة وتوقف اثنتين لمخالفتها شروط التصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 8 لسنة 2020 بشأن توقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم على توقيع جزاء الانذار على 23 شركة، وجزاء الإيقاف عن التصدير لمدة سنة لـ 5 شركات.

كما نص القرار الذى حصلت ”الخليج 365” على نسخه منه على الغاء قيد شركتين نهائيا من سجل المصدرين لثبوت مخالفتهم ووجود أصناف غير مثبته فى مستندات قيد البيان الجمركى.

يذكر أن قرارات الوزيرة جاءت بناء على توصيات قطاع التجارة الداخلية بعد تلاعب الشركات فى البيانات التى ترسلها بشأن السلع المصدرة، ووضع سلع غير مثبته بالبيان.

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وتعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بعد غد الثلاثاء اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى ومن المقرر أن تناقش الوزيرة مطالب رؤساء الشعب المتنوعة، وتسمع إلى مشاكل المصدرين والمستوردين خلال الاجتماع.