وزيرة التجارة تنذر 23 شركة وتوقف اثنتين لمخالفتها شروط التصدير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 8 لسنة 2020 بشأن توقيع جزاءات على بعض المصدرين لمخالفتهم أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، ونص القرار المنشور فى الجريدة الرسمية اليوم على توقيع جزاء الانذار على 23 شركة، وجزاء الإيقاف عن التصدير لمدة سنة لـ 5 شركات.
كما نص القرار الذى حصلت ”الخليج 365” على نسخه منه على الغاء قيد شركتين نهائيا من سجل المصدرين لثبوت مخالفتهم ووجود أصناف غير مثبته فى مستندات قيد البيان الجمركى.
يذكر أن قرارات الوزيرة جاءت بناء على توصيات قطاع التجارة الداخلية بعد تلاعب الشركات فى البيانات التى ترسلها بشأن السلع المصدرة، ووضع سلع غير مثبته بالبيان.
وتعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بعد غد الثلاثاء اجتماعا موسعا مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى ومن المقرر أن تناقش الوزيرة مطالب رؤساء الشعب المتنوعة، وتسمع إلى مشاكل المصدرين والمستوردين خلال الاجتماع.
كما صرحت الوزيرة أن ملف الصادرات والواردات ذات أولوية بحيث يتم تعظيم الصادرات المصرية، وتقليل الواردات، والعمل على منهجية من خلال ربط دليل الواردات بجذب استثمارات أجنبية من الخارج، مضيفة "أنه من خلال مؤتمر لندن للاستثمار تم مراعاة هذه النقطة والاستفادة من الخبرات للشركات الانجليزية، والعمل على جذبها للاستثمار فى مصر، وأن يكون لمنتجاتهم سوق محلى موجود لدينا.
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