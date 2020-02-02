شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات غرفة منتجات الأخشاب والأثاث 57% خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أمس السبت جمعية عمومية غير عادية وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، ومراقب الحسابات، وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن الرقابة الصناعية، وخلال اللقاء استعرض المهندس أحمد حلمي رئيس مجلس ادارة الغرفة ما تحقق خلال الفترة الماضية من عمر المجلس.

وبحسب بيات للغرفة، تم استعراض ما شهدته الفترة الماضية من زيارات متعددة لمجلس إدارة الغرفة لعدد من المحافظات وكان الهدف منها التواصل مع اصحاب المصانع والورش بكافة المحافظات وحل كل المشكلات التي تعترضهم وتعريفهم بدور الغرفة.

واستعراض ما شهدته الفترة الماضية من التواصل مع كافة الجهات الحكومية والوزارات بغرض تذليل الصعاب وحل المشكلات لمجتمع صناع الأثاث في مصر، كما أبرم مجلس إدارة الغرفة إبرام العديد من اتفاقيات ووبرتوكولات تعاون مع عدد من كليات الفنون التطبيقية بمختلف الجامعات، حيث تم تدريب عدد 561 طالب وطالبة في مصانع الاثاث خلال عامي 2018، و2019 .

Advertisements

كما نظمت الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديرى للاثاث العديد من المعارض بهدف مساعدة الصناع في تسويق المنتجات، كما تم استعراض تقرير مراقب الحسابات والذي جاء به زيادة ايرادات الغرفة بنسبة 57% خلال العام 2019 مقارنة بالعام السابق 2018، كما ارتفع الفائض المالي بزيادة بلغت 800 ألف جنيه خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق.

وعلي هامش الجمعية العمومية كرم مجلس إدارة الغرفة عددا من رموز صناعة الأثاث في مصر، حيث أكد أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات أن هذا التكريم يجئئ كنوع من رد الجميل وعرفانا للصناع الذين أثروا وقدموا الكثير للصناعة المصرية وصناعة الأثاث بصفة خاصة، حيث تسلم المكرمون دروع وشهادات تكريم.

وشمل أسماء المكرمون أدهم نديم، اسم المرحوم رؤوف البدري، اسم المرحوم صالح الخياط، اسم المرحوم عبدالهادي عبدالمنعم، عمرو حلمي، المهندس علي حلمي، فوزي ابو شال، المهندس مجدي درياس، محمد الجلاد نصر عسل، محمد الشبراوي .