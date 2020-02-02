شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يتراجع بمستهل التعاملات بضغوط هبوط معظم القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.91% خاسرا 75.27 نقطة ليصل إلى مستوى 8171.32 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.34% خاسرا 98.35 نقطة ليصل إلى مستوى 7233.64 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 72.4 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 39 شركة، فيما تراجعت 147 شركة.

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وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.42%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.35%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.21%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.05%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.92%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.69%، فقطاعى الطاقة والنقل بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.63%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.56%.

وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.81%، ثم الخبير ريت 4.39%، ثم أسمنت الجنوب بنسبة 3.02%، فيما جاء سهم "البحرى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 3.48%، ثم تعليم ريت بنسبة 3.34%، ثم الإنماء بنسبة 3.09%.

وفى سياق آخر أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن استمرار تعليق تداول سهم شركة إتحاد عذيب للاتصالات في السوق وفقاً لأحكام قواعد الإدراج إلى حين إعلان الشركة عن معالجة الامتناع عن نتيجة الفحص.