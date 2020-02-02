شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير قطاع الأعمال: توافر الخدمات المالية يدعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام اليوم، مؤمر الشمول المالى من الإتاحة للتمكين الاقتصادى، الذى تنظمه شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الاهلى، بحضور باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي والدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، ورؤساء شركات التامين وقيادات بنكية.

أكد هشام توفيق، على أهمية مجال التنمية معتبرا أن شركات التأمين العامة والتابعة للوزارة رائدة فى هذا المجال، لافتًا أن ذلك بالرغم من صعوبة العمل فى هذا المجال، وبالتالى فإنه لابد من تضافر كافة الجهود لتنمية هذا القطاع .

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام ،إن توافر الخدمات المالية "المصرفية و غير المصرفية "من العوامل المؤثرة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

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وأضاف توفيق، خلال مؤتمر مؤتمر "الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي" أن المؤشرات الاقتصادية تقاس بمدى توافر هذه الخدمات.

واوضح توفيق، أن الشمول المالى يسعى لتيسير وصول المنتجات التامينية للافراد والشركات مشيرا إلى أن الخدمات التامينية من اصعب الخدمات من حيث اقناع العملاء باهميته و الذى تتطلب جهد كبير من شركة التامين.

كما شهد الوزير توقيع اتفاق بين شركة مصر لتأمينات الحياه، والبنك الأعلى وقعها الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلى كما شهدها باسل الحينى، رئيس القابضة للتأمين، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى.

وتقدم شركة مصر لتأمينات الحياه خدمات مالية غير مصرفية متنوعة من خلال الاتفاق مع البنك الأهلى المصرى، بما يضمن زيادة حصتها السوقية، واجتذاب عملاء جدد.

جديد بالذكر إن عملاء شركة مصر لتأمينات الحياة يصل لنحو 5 ملايين عميل.