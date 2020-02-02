شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لـ"اورنج مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة اورنج مصر، وتقام صلاة الجنازة عصر اليوم من مسجد الشرطة فى الشيخ زايد بمدينة 6 من أكتوبر، فيما سيحدد موعد العزاء فى وقت لاحق. Advertisements وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة ”الخليج 365” بخالص العزاء لرئيس هيئة البريد فى وفاة المغفور لها بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

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