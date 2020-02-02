شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت حمراء بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.67% خاسرا 42.570 نقطة ليصل إلى مستوى 6283.49 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.48% خاسراً 34.230 نقطة ليصل إلى مستوى 6999.25 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.19% خاسراً 58.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4863.82 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 156.8 مليون سهم بقيمة 23.7 مليون دينار كويتى عبر 6896 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.16%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.88%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.81%، فقطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.05%.

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وجاء سهم "شركة ريم العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.90%، تليه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.45%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 8.53%، فيما تصدر سهم "شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.77%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 8.61%.

وفى سياق متصل وفى سياق متصل بلغت قيمة التداول في سوق خارج المنصة الكويتية، المعروف اختصاراً بـ"أو تي سي"، نحو 3.8 مليون دينار خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 30 يناير 2020.

وبحسب تقرير شركة "الموازي دوت كوم"، بلغت أحجام التداول في السوق خلال الأسبوع الماضي نحو 15.3 مليون سهم جاءت بتنفيذ 959 صفقة.

وقالت إن شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 7.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار تمت عبر 944 صفقة.

وأضافت أن الصفقات الخاصة بلغت تداولات أسهمها 8.1 مليون سهم بقيمة 178.8 ألف دينار تمت عبر 15 صفقة.