شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بفضل صعود سهم البنك الأهلي المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا 1.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1659.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 535.4 ألف سهم بقيمة 236.3 ألف دينار.

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وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.79% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.85%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.69% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.27%.

فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.22%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 235.050 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 74.65 مليون سهم إلى 74.885 مليون سهم تعادل (3.379% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 30 يناير الجارى.