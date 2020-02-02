شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معظم القطاعات يهبط ببورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.69% خاسرا 19.29 نقطة ليصل إلى مستوى 2771.13 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 56.2 مليون سهم محققة ما قيمته 86.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 672 صفقة لعدد 27 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت سهم واحد.

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وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.69%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.06%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 2.66%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 5.19%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 5.10%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 7.84%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 3.70%.

وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 235.050 ألف سهم من أسهمها (أسهم الخزينة) فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 74.65 مليون سهم إلى 74.885 مليون سهم تعادل (3.379% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 30 يناير الجارى.