الاقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع.

 

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13908 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1927 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 16088 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5170 نقطة.

 

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل مستوى 1273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1392 نقطة.

 

وفى سياق متصل أرسلت شركة أوراسكوم للتنمية، إفصاحا للبورصة المصرية تعلن عن وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذى للشركة، إثر حادث أليم.

 

فيما سيطرت تعاملات الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى مطاحن وسط وغرب الدلتا، مصر لصناعة الكيماويات، 1000 سهم، 13095 سهم، على التوالى. 

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