شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يشدد على سرعة توصيل المرافق للمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين ‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية، بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، ورافقه خلال جولته، مسئولو هيئة المجتمعات وجهاز المدينة والشركات المنفذة للمشروعات.‬

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وبدأ المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته، بعقد لقاءٍ مع أعضاء المكتب الاستشارى لأحد الكومباوندات السكنية الجارى تنفيذها بالمدينة، لبحث زيادة أعداد المهندسين والعمال ودفع العمل بالمشروع للالتزام بالمواعيد المحددة لإنهاء الأعمال.‬

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واستكمل المهندس عبدالمطلب ممدوح، جولته بالمدينة، بتفقد طريق C15 ، والذى يُعد أحد أهم مسارات التنمية بمدينة العلمين الجديدة، مروراً بكوبرى يُنفذ أعلى أحد البحيرات بالمدينة، كما تفقد منطقة الأبراج وصعد عددا منها، وكذا تفقد الأعمال المنفذة بالمنطقة الترفيهية بالمدينة، والتى تضم عدداً من المحال والمطاعم والكافتيريات، حيث وجه بإنجاز أعمال المرافق لسرعة تشغيل المنطقة وتحقيق الاستفادة منها.‬

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كما تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، أعمال الكبارى الرابطة بين الطريق الساحلى وأحد الطرق المستحدثة لخدمة المدينة، وعددها 4 كبارى، بداية بكوبرى مارينا 1، وأكد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال فى أسرع وقت.‬

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‫واختتم نائب رئيس الهيئة، جولته، بتفقد مشروعات الإسكان المختلفة بالمدينة، ومنها مشروع "سكن مصر" حيث أكد علي الاهتمام بأعمال التشطيبات للوحدات، وألوان الواجهات للعمارات، لتسليم الوحدات لمستحقيها بجودة عالية فى التنفيذ، وفى أسرع وقت ممكن.‬

‫وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان قد أكد أن مدينة العلمين الجديدة، ستكون واحدة من أهم المدن على ساحل البحر المتوسط، وستكون مدينة جاذبة للسكان، تعمل على مدار العام، حيث إنها تضم أنشطة متنوعة (سكنية - ترفيهية - تعليمية - تجارية - وغيرها).‬

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‫وأكد وزير الإسكان، أن حجم الأعمال الجارى تنفيذها على مستوى الدولة، هو حجم غير مسبوق، وذلك فى إطار النهضة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً فى مختلف القطاعات، مطالبا شركات المقاولات بضرورة التكاتف مع الدولة من أجل تحقيق النهضة العمرانية المأمولة.‬

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‫وكان قد تفقد الدكتور عاصم الجزار، منطقة الأبراج الشاطئية، حيث وصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الـ34، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، وجار تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، كما تم البدء فى تنفيذ 3 أبراج أخرى، ضمن المرحلة الثانية والتى تضم 10 أبراج شاطئية.‬

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‫وتفقد وزير الإسكان المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، وبلغت نسبة الإنجاز فى أعمال التشطيبات 65%، وجارٍ التعاقد على بعض الوحدات التجارية بنظام حق الاننفاع.‬