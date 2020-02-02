شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تلغى التعريفات الجمركية الإضافية على وارداتها من أمريكا لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصين أنها لن تفرض أى تعريفات جمركية إضافية على وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية والمتماشية مع سياسة الإعفاء التعريفى الجديدة لمنع ومكافحة تفشى فيروس كورونا الجديد، وذكرت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) - في بيان اليوم - أنه وفقا لإشعار صدر بشكل مشترك عن وزارة المالية الصينية ومصلحة الدولة للجمارك ومصلحة الدولة للضرائب، اعتمدت الصين المزيد من السياسات الضريبية التفضيلية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الاستيراد، لتسريع استيراد المواد المتبرع بها لمكافحة الوباء.

وأشارت اللجنة إلى أن المنتجات المستوردة ذات الصلة من الولايات المتحدة لن تخضع لتعريفات إضافية، في حين يمكن استرداد الرسوم الجمركية الإضافية، لافتة إلى أن إلغاء الرسوم الإضافية سيكون نافذا خلال الفترة بين 1 يناير الماضي و 31 مارس المقبل.

وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس "كورونا الجديد" فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس .

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين - فى تقريرها اليومى - أن 2110 مرضى ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و45 حالة وفاة على مدار أمس، وأن جميع الوفيات حدثت فى مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

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وأوضحت اللجنة أنه تم تتبع 163844 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، تم إخراج 8044 منهم من المراقبة الطبية، ولا يزال الباقون تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مؤكدة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات فى مقاطعة تايوان.

وفى سياق متصل، أعلنت الصين اليوم الأحد، اكتمال أعمال بناء مستشفى "هوهشنشان" لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد، وذلك فى مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس) عاصمة مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

وذكرت سلطات المقاطعة - فى بيان اليوم - أن المستشفى، الذى بدأت أعمال تشييده فى 25 يناير الماضي، أصبح جاهزا لاستقبال المصابين بالفيروس اعتبارا من غد الاثنين، وأن الطواقم الطبية التى ستشغل المستشفى تتضمن 1400 من العاملين الطبيين بجيش التحرير الشعبى الصيني.

تبلغ مساحة مستشفى "هوهشنشان" فى حى "تسايديان" بمدينة "ووهان" 34 ألف متر مربع، ويتسع إلى ألف سرير، فيما من المقرر أن يستفيد المستشفى من خبرات مستشفى "شياوتانغشان" فى بكين الذى لعب دورا مهما فى حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.