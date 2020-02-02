شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إنتاج روسيا النفطى إلى 11.28 مليون ب/ي فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم الأحد نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة أن إنتاج النفط الروسى بلغ 11.28 مليون برميل يوميا فى يناير ارتفاعا من 11.26 مليون فى ديسمبر.

وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومى 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن فى ديسمبر. وبلغ إنتاج الغاز 65.51 مليار متر مكعب الشهر الماضى انخفاضا من 67.21 مليار متر مكعب فى ديسمبر.

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