شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية البحريني: نستهدف التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن برنامج التوازن المالي يسير حسب الخطة الموضوعة.

وأوضح الوزير أن البرنامج يهدف للوصول لنقطة التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022، بحسب صحيفة الوطن.

وأكد الوزير على أهمية الدور الذي تضطلع به فرق عمل خفض النفقات التشغيلية الحكومية في مراجعة مصروفات الجهات الحكومية ووضع التوصيات والمبادرات اللازمة لترشيد الإنفاق الحكومي.

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ووفقا لميزانية مملكة البحرين، فإن إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019. 2020، قدرت بمبلغ 5.618 مليارات دينار، بارتفاع يزيد على المليار دينار عن ن ميزانية عامي 2017- 2018.

فيما بلغت المصروفات الإجمالية للدولة بميزانية السنتين الماليتين 2019. 2020 نحو 6.94 مليارات دينار، بانخفاض قدره 326 مليون دينار عن ميزانية عامي 2017- 2018.

وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع عقد مؤخرا والتقي الوزير فيه بالقائمين على الشؤون المالية بالوزارات والجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي استحدثت بالتزامن مع تطبيق برنامج التوازن المالي.

وتم استعراض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لزيادة فاعلية الإجراءات المالية الحكومية والأسس الجديدة التي ستوضع خلال إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و 2022.