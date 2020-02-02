"المدار للتمويل" الكويتية تسعى لزيادة استثماراتها في 7 قطاعات اقتصادية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة المدار للتمويل والاستثمار، حمد الذكير، أن الشركة تطمح لزيادة استثماراتها في القطاع العقاري وفي قطاعات الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والتجزئة والخدمات الغذائية والضيافة والترفيه.
وأوضح أن ذلك من أجل تحقيق أعلى قيمة للعوائد والفوائد لمصلحة مساهميها، بحسب صحيفة الرأي.
وأكد على نجاح الشركة في معالجة الصعوبات المالية التي مرت بها، مبيناً أنها تعمل حالياً على تحسين جودة الأصول، واقتناص فرص استثمارية أفضل
وقال حمد الذكير إن الشركة تدرس حالياً الدخول في العديد من المشاريع الاستثمارية مباشرة أو عن طريق شركاتها التابعة.
وشركة "المدار" متخصصة في خدمات إدارة الأصول بما في ذلك إدارة الصندوق واستثمارات؛ الاستثمار بما في ذلك تمويل الشركات والاستثمار الاستشاري المعني بعمليات الاندماج والتملك والاكتتاب العام الأولى والاكتتاب؛ الخدمات المصرفية الإقراض التجاري.
ومن أنشطة الشركة أيضا في تمويل الخدمات؛ استثمار الممتلكات العقارية والتنمية؛ الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات؛ الشريعة الإسلامية الخدمات الاستشارية، كل وفقا للمبادئ الإسلامية.
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