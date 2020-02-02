شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الخطوط الكويتية توافق على تخفيض رأس المال لإطفاء خسائر متراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الخطوط الجوية الكويتية على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع ومن ثم زيادته.

وتمت زيادة رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 1.2 مليار دينار، وحدد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بمبلغ 977.6 مليون دينار، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

ووافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 900 مليون دينار الى مبلغ 603.6 ملايين دينار، اي تخفيضه بمبلغ 296.3 مليون دينار، وذلك لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة، كما بتاريخ 31 ديسمبر 2018 بمبلغ 301.4 مليون دينار.

وتمت الموافقة والمصادقة على تعديل نصوص مواد من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: تم تحديد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 1.2 مليار دينار موزعا على 12 مليار سهم قيمة السهم الواحد 100 فلس.

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كما تم تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 977.6 مليون دينار موزعا على 9.7 مليارات سهم قيمة السهم الواحد 100 فلس وجميع الأسهم نقدية.

والخطوط الجوية الكويتية هي شركة الطيران الوطنية للكويت، تم إنشاؤها في فبراير عام 1953، ومقرها الرئيسي هو مطار الكويت الدولي في العاصمة الكويت.

وتسافر رحلات طيران الكويتية إلى 39 وجهة في 24 دولة في كلٍ من: آسيا، أوروبا، أفريقيا، وأمريكا الشمالية، حيث تقع الشركة في مقدمة قائمة أفضل الخطوط الجوية في العالم.

وتهدف الخطوط الجوية الكويتية إلى إعادة تأسيس شبكتها لتصل إلى أكثر من 46 دولة في السنوات القادمة من مركزها بمطار الكويت الدولي.