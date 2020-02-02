شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. إصدار اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير الحافلات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمد وزير النقل السعودي مؤخرا اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، بحسب الجريدة الرسمية السعودية "أم القرى".

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الأفراد والمجموعات بالحافلات من خلال تعاقد الناقل مع الجهات المشرفة أو المرخص لها في أعمال الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة.

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وتعاقدت أيضا الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، أو التعاقد مع أصحاب العمل لنقل منسوبيهم وضيوفهم ومن في حكمهم.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط تأجير الحافلات بسائق وبدون سائق، ونشاط توجيه الحافلات بواسطة تطبيقات الأجهزة الذكية، لرفع مستوى خدمات نقل الركاب بالحافلات.

كما يهدف لحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.