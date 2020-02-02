شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 2 حتى 6 فبراير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من الأحساء، اللجين، صندوق مُلكية - عقارات الخليج ريت، بالإضافة إلى صرف أرباح صندوق دراية ريت.

ويبدأ صندوق دراية ريت، يوم الأحد، توزيع أرباح على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.87% إلى السعر الأولى للوحدة.

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وتبحث الجمعية العمومية لشركة الأحساء للتنمية، يوم الأحد، مُقترح زيادة رأس المال بقيمة 247.32 مليون ريال، من 490 مليون ريال إلى 737.32 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 24.7 مليون سهم عادي‏ لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.

كذلك تنظر الجمعية العمومية غير العادية لشركة اللجين، اليوم الثلاثاء، مُقترح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، بالإضافة إلى تعديل المادة 2 من النظام الأساسي المتعلقة بإسم الشركة.

وتنظر الجمعية العمومية لصندوق ملكية عقارات الخليج ريت، يوم الثلاثاء، مُقترح زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ 81.086 مليون ريال، من 600 مليون ريال إلى 681.086 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار وحدات جديدة لبائع عقار ايليت مول لاستكمال الاستحواذ على عقار إيليت مول.