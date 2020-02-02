كل ما تريد معرفته عن تصنيع السيارات الكهربائية وأسعارها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ عودة شركة النصر للسيارات، من التصفية إلى الحياة مرة أخرى، والحكومة تتخذ العديد من الإجراءات لإعادة حلم تصنيع سيارة مصرية 100%. خاصة السيارات الكهربائية،حيث تهدف الحكومة لتنصعي نحو 25 ألف سيارة سنويا وتبدأ الأسعار من 78 ألف جنيه تعرف على مراحل التصنيع فى 10 نقاط . 1 - وزارة قطاع الأعمال اتفقت مع دونج فينج الصينية لتصنيع سيارة ركوب كهربائية بشركة النصر للسيارات. 2 – سيتم توقيع العقود بمجرد الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والفنية بين الطرفين . 3 – وفد الشركة الصينية زار شركة النصر للسيارات ، كما زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الصين لهذا الغرض. 4 - جارى إعداد دراسة جيدة لموضوع الشحن الكهربائى ، قبل إطلاق السيارات الكهربائية واماكن بناء محطات الشحن . Advertisements 5 - ستقوم وزارة الكهرباء بإنشاء 1000 محطة شحن سريع سنويًا بقدرة 50 كيلووات الفترة 3 سنوات على الأقل . 6 - سيتم مراعاة حاجة سيارات التاكسى إلى محطات للشحن البطيء، مع وجود حزمة من المحفزات المقترحة لإنتاج السيارات الكهربائية . 7 – سيتم تقديم محفزات منها إطلاق برنامج على غرار مشروع إحلال التاكسى الأبيض محل الأسود بواقع 11 ألف سيارة. 8 - من تلك المحفزات إلزام الجهات الحكومية بإحلال 5% سنويًا من أسطول السيارات 7 آلاف سيارة. 9 - سيتم منح دعم للمستثمرين لأول 100 ألف سيارة كهربائية مصنعة محليًا لمرة واحدة بقيمة 50 ألف جنيه للسيارة بشروط. 10 – سيتم انتاج 25 ألف سيارة ركوب كهربائية سنويا.

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