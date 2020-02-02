شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يتأهب لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 02-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 26.15، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.58% بما يعادل 0.15 نقطة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
وتظل توقعاتنا الإيجابي المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 26.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 28.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.05 ومستوى المقاومة 27.00.
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